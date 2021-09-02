Медведев прокомментировал победу над Кёпфером во втором круге US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Германии Домиником Кёпфером во втором круге Открытого чемпионата США.

«Это был отличный уровень с моей стороны, Во время матча было несколько напряженных моментов, в которых мне удалось хорошо сыграть. В какой-то момент его уровень немного упал, и я этим воспользовался. Я действительно рад, что закончил менее чем за два часа. Это особенное событие — вернуться к болельщикам в Нью-Йорке. Было жаль, что в прошлом году у нас не было такой поддержки. Я просто пытаюсь быть собой, иногда в плохие моменты, как некоторые люди помнят, а иногда в хорошие», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

За право выйти в 1/8 финала турнира Медведев поборется с испанцем Пабло Андухаром