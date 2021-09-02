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Медведев прокомментировал победу над Кёпфером во втором круге US Open

Медведев прокомментировал победу над Кёпфером во втором круге US Open
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Германии Домиником Кёпфером во втором круге Открытого чемпионата США.

«Это был отличный уровень с моей стороны, Во время матча было несколько напряженных моментов, в которых мне удалось хорошо сыграть. В какой-то момент его уровень немного упал, и я этим воспользовался. Я действительно рад, что закончил менее чем за два часа. Это особенное событие — вернуться к болельщикам в Нью-Йорке. Было жаль, что в прошлом году у нас не было такой поддержки. Я просто пытаюсь быть собой, иногда в плохие моменты, как некоторые люди помнят, а иногда в хорошие», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

За право выйти в 1/8 финала турнира Медведев поборется с испанцем Пабло Андухаром

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