Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас обыграл француза Маннарино и вышел в третий круг турнира US Open

Циципас обыграл француза Маннарино и вышел в третий круг турнира US Open
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга престижного теннисного турнира US Open 2021 между 23-летним представителем Греции Стефаносом Циципасом (3-е место рейтинга) и 33-летним французом Адрианом Маннарино.

Встреча завершилась победой Циципаса в четырёх сетах – 6:3, 6:4, 6:7, 6:0. Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты.

На счету Стефаноса в этой игре 27 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 из 7 (71%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 3-м круге US Open 2021 соперником Стефаноса Циципаса станет 18-летний испанец Карлос Алкарас Гарфия.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 03:50 МСК
Адриан Маннарино
44
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 7 7 0  
6 		6 6 4 6  
             
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021