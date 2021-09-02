Циципас обыграл француза Маннарино и вышел в третий круг турнира US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга престижного теннисного турнира US Open 2021 между 23-летним представителем Греции Стефаносом Циципасом (3-е место рейтинга) и 33-летним французом Адрианом Маннарино.



Встреча завершилась победой Циципаса в четырёх сетах – 6:3, 6:4, 6:7, 6:0. Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты.



На счету Стефаноса в этой игре 27 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 из 7 (71%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.



В 3-м круге US Open 2021 соперником Стефаноса Циципаса станет 18-летний испанец Карлос Алкарас Гарфия.