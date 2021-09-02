Циципас обыграл француза Маннарино и вышел в третий круг турнира US Open
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга престижного теннисного турнира US Open 2021 между 23-летним представителем Греции Стефаносом Циципасом (3-е место рейтинга) и 33-летним французом Адрианом Маннарино.
Встреча завершилась победой Циципаса в четырёх сетах – 6:3, 6:4, 6:7, 6:0. Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты.
На счету Стефаноса в этой игре 27 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 из 7 (71%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В 3-м круге US Open 2021 соперником Стефаноса Циципаса станет 18-летний испанец Карлос Алкарас Гарфия.
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
07:01
-
03:42
-
03:29
-
00:51
-
00:34
- 1 сентября 2021
-
23:44
-
23:37
-
22:41
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
20:55
-
20:43
-
18:06
-
18:03
-
16:57
-
16:00
-
15:43
-
13:39
-
11:57
-
10:38
-
10:37
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:21
-
08:57
-
08:18
-
08:07
-
04:43
-
04:07
-
03:57
-
03:14
-
03:08
Партнерский контент