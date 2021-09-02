US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 2 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны 15 матчей второго круга в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Женщины. Второй круг. 2 сентября
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:2.
Онс Жабер (Тунис, 20) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 6:0, 6:1.
Наоми Осака (Япония, 3) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — отказ Данилович.
Элина Свитолина (Украина, 5) — Ребекка Масарова (Швейцария, Q) — 6:2, 7:5.
Симона Халеп (Румыния, 12) — Кристина Кучова (Словакия, LL) — 6:3, 6:1.
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 6:2, 6:2.
Лейла Фернандес (Канада) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:5, 7:5.
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:1).
Дарья Касаткина (Россия, 25) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4.
Даниэль Коллинз (США, 26) — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:2.
Елена Рыбакина (Казахастан, 19) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:4.
Камилла Рахимова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:4, 6:1.
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:1.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:1.
Слоан Стивенс (США) — Кори Гауфф (США, 21) — 6:4, 6:2.
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