US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 2 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны 15 матчей второго круга в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Женщины. Второй круг. 2 сентября

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:2.

Онс Жабер (Тунис, 20) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 6:0, 6:1.

Наоми Осака (Япония, 3) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — отказ Данилович.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Ребекка Масарова (Швейцария, Q) — 6:2, 7:5.

Симона Халеп (Румыния, 12) — Кристина Кучова (Словакия, LL) — 6:3, 6:1.

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 6:2, 6:2.

Лейла Фернандес (Канада) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:5, 7:5.

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:1).

Дарья Касаткина (Россия, 25) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4.

Даниэль Коллинз (США, 26) — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:2.

Елена Рыбакина (Казахастан, 19) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:1, 6:4.

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:4, 6:1.

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Кристина Макхэйл (США) — 6:3, 6:1.

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:3, 6:1.

Слоан Стивенс (США) — Кори Гауфф (США, 21) — 6:4, 6:2.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате»