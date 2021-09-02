US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей на 2 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны 16 матчей второго круга в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Мужчины. Второй круг. 2 сентября
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.
Алексей Попырин (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 4:0, отказ Димитрова.
Пабло Андухар (Испания) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:1.
Карлос Алкарас Гарфия (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4.
Даниэль Эванс (Великобритания, 24) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.
Даниил Медведев (Россия, 2) — Доминик Кёпфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2.
Алекс Молчан (Словакия, Q) — Брэндон Накашима (США, WC) — 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4.
Петер Гоёвчик (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4.
Генри Лааксонен (Швейцария, Q) — Кристьян Гарин (Чили, 16) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4.
Факундо Багнис (Аргентина) — Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания, LL) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:2.
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:1, 6:3, 6:2.
Фрэнсис Тиафо (США) — Гидо Пелья (Аргентина) — 6:1, 6:2, 7:5.
Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4.
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:0.
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