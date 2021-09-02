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US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 2 сентября

US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 2 сентября
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Сегодня, 2 сентября, на Открытом чемпионате США пройдут матчи второго круга в мужском и женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание игр с участием россиян.

US Open. 2 сентября. Расписание матчей с участием россиян
18:00 мск. Варвара Грачёва (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 24).
18:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Анна Шмидлова (Словакия, Q).
19:30. Аслан Карацев (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия).
19:30. Людмила Самсонова (Россия) — Гретье Миннен (Бельгия, LL).

Второй круг. Результаты матчей 1 сентября с участием россиян
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.
Дарья Касаткина (Россия, 25) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4.
Камилла Рахимова (Россия, LL) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:4, 6:1.
Даниил Медведев (Россия, 2) — Доминик Кёпфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2.

Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге! Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге!
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