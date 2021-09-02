Маннарино — о Циципасе: неспортивно покидать корт, когда твои дела в игре идут плохо

Французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал восьмиминутный туалетный перерыв грека Стефаноса Циципаса, который тот взял после проигрыша третьего сета во время матча второго круга Открытого чемпионата США.



«Игроки давно об этом говорят. Для меня туалетный перерыв — это просто сходить в уборную. Или если тебе необходимо переодеться. В других случаях с корта уходить нельзя. Но если это просто для того, чтобы нарушить ритм матча, я думаю, что правила плохо соблюдаются. Я прочитал интервью, кажется, в Цинциннати, где Стефанос объяснил, что это было частью его распорядка. Очевидно, это помогает. Если вы проиграли сет, вы расстроены, а перерыв даёт вам паузу, вы дышите, он даёт вам остыть. Я не говорю, что это изменило ход игры, но, возможно, что-то нужно менять в правилах. Потому что иногда мы получаем предупреждения за мелкую чепуху, когда мы не делаем ничего плохого, например, просто превышаем 25 секунд на подачу. Считаю, что немного неспортивно покидать корт, когда твои дела в игре идут плохо», — приводит слова Маннарино L’Équipe.

Встреча завершилась победой Циципаса в четырёх сетах – 6:3, 6:4, 6:7, 6:0.



