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Серена Уильямс представила первое творение своего личного бренда совместно с Nike

Серена Уильямс представила первое творение своего личного бренда совместно с Nike
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс представила первое творение своего личного бренда Serena Williams Design Crew совместно с Nike. Над созданием элементов одежды в компании теннисистки работает 10 молодых дизайнеров.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

«Первое творение бренда Serena Williams Design Crew уже здесь. Наш коллектив состоит из прекрасных чернокожих дизайнеров и авторов, которые создали эту коллекцию, вдохновляя будущие поколения. Жду не дождусь, когда наш бренд продолжит развиваться и задавать новые тренды в индустрии дизайна на долгие годы вперёд», — написала Уильямс в своём «инстаграме».

Напомним, Серена Уильямс пропускает Открытый чемпионат США из-за надрыва задней мышцы бедра.

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