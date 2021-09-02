Серена Уильямс представила первое творение своего личного бренда совместно с Nike

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс представила первое творение своего личного бренда Serena Williams Design Crew совместно с Nike. Над созданием элементов одежды в компании теннисистки работает 10 молодых дизайнеров.
Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.
«Первое творение бренда Serena Williams Design Crew уже здесь. Наш коллектив состоит из прекрасных чернокожих дизайнеров и авторов, которые создали эту коллекцию, вдохновляя будущие поколения. Жду не дождусь, когда наш бренд продолжит развиваться и задавать новые тренды в индустрии дизайна на долгие годы вперёд», — написала Уильямс в своём «инстаграме».
Напомним, Серена Уильямс пропускает Открытый чемпионат США из-за надрыва задней мышцы бедра.
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