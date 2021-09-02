Стефанос Циципас — о туалетных перерывах: я стараюсь вернуться как можно быстрее

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал перерывы, которые он берёт между сетами.

«Думаю, что перерыв в третьем сете в матче второго круга US Open помог мне освежиться, как я люблю это делать. Мне хочется меньше потеть и чувствовать себя свежим, начинать новый сет со свежим мышлением, перестраиваться. В матче с Марреем я ничего не нарушал, никаких правил. Я думаю, что для этого есть правила, которое на самом деле не определяет время, которое вы можете проводить в уборной. Важно принять такое правило, если это необходимо.

Перерыв — это важно. Во-первых, сухая одежда меньше весит. Вы чувствуете себя обновленным, свежим, и у вас нет пота, который беспокоит вас и стекает по лицу, по пальцам, повсюду по всему телу. Это заставляет меня чувствовать себя лучше. Для меня важно сделать этот перерыв. Для кого-то другого, вероятно, нет. И у каждого своё время. Я стараюсь вернуться как можно быстрее. Иногда мне просто нужно немного больше времени.

Я хотел бы знать, что написано в правилах. Существуют правила, которым нужно следовать, не так ли? Если я нарушу правило, конечно, я виноват. Я соглашусь, если я что-то сделаю не так. Но если я придерживаюсь руководящих принципов, то в чём проблема? У меня встречный вопрос. Я не лезу в чужие дела. Но вы можете посмотреть, когда тот же Энди Маррей играл с Новаком Джоковичем в финале, какой он взял перерыв? Меньше трёх минут? А мои лишние три минуты играют такую огромную роль?", — приводит слова Циципаса US Open.