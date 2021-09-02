Азаренко: странно, что фанатов заставляют прививаться, а теннисистов — нет

19-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко заявила, что не понимает, почему для зрителей US Open ввели обязательную вакцинацию. Спортсменка сказала, что этот факт является для неё странным, учитывая то, что игроки турнира не должны обязательно прививаться.

«Я хочу начать разговор на тему вакцинации между всеми теннисистами, потому что для меня немного странно, что фанаты должны быть привиты, а игроки — нет. Я думаю, что это неизбежно, в какой-то момент вакцинация станет обязательной, как и в других турнирах. На самом деле, я не вижу смысла останавливаться на достигнутом, потому что полагаю, что все мы хотим быть в безопасности и все мы хотим продолжать делать свою работу.

Но я уважаю мнение остальных, кроме тех, кто верит в теории заговора. Если у вас действительно есть приличные знания, вы изучаете исследования, располагаете фактами и статистикой — это другой разговор. Но я чувствую, что большая часть игроков не понимает, что происходит на самом деле», — сказала Азаренко на пресс-конференции US Open.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.