Оже-Альяссим: не знаю, почему в ATP нет открытых геев. По статистике они должны быть

15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим на пресс-конференции Открытого чемпионата США ответил на вопрос о теннисистах нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Сейчас очень важно знать о сообществе ЛГБТ и ЛГБТ+ и, конечно, не проявлять предрассудков. ATP сейчас нужно заняться этим вопросом.

Я не понимаю, почему в ATP нет открытых геев. Лично я бы без всяких проблем принял таких игроков. По статистике они должны быть. Но пока что нет», — заявил Оже-Альяссим.

Напомним, канадский теннисист сейчас принимает участие в US Open. В первом круге турнира он обыграл россиянина Евгения Донского в четырёх сетах (7:6, 3:6, 7:6, 7:6).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим чемпионом турнира является австриец Доминик Тим. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.