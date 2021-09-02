Маррей саркастично прокомментировал затянувшийся перерыв Циципаса в матче с Маннарино

Британский теннисист Энди Маррей высказался о перерыве Стефаноса Циципаса во время матча второго круга против француза Адриана Маннарино. Грек взял паузу после проигрыша третьего сета, а затем вернулся на корт и выиграл четвёртый сет со счётом 6:0.

Пост доступен в «твиттере» Энди Маррея.

«За вечер произошло что-нибудь интересное на US Open?» – спросил Маррей у себя в «твиттере».

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч третьего круга престижного теннисного турнира US Open 2021 между 23-летним представителем Греции Стефаносом Циципасом (3-е место рейтинга) и 33-летним французом Адрианом Маннарино.

Встреча завершилась победой Циципаса в четырёх сетах – 6:3, 6:4, 6:7, 6:0. Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты.