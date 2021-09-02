Соболенко — о травме руки: надеюсь, что смогу сыграть в пятницу

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге Открытого чемпионата США – 2021. Соболенко (2) в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:3, 6:1.



«Я думаю, что это был действительно хороший матч, и я сделала всё, что могла. Да, я действительно довольна этой победой. Сегодня я показала отличный уровень. Я действительно сильно ударилась. Завтра мы увидим, что происходит с моими пальцами, потому что сейчас они немного распухли и поменяли цвет. Они становятся всё темнее. Я счастлива, что смогла удержать ракетку, и я сделала всё, что могла, после того, как упала. Посмотрим завтра. Думаю, что руке нужно остыть, и потом я смогу сказать, что происходит с моими пальцами. Я поскользнулась, а потом не знаю, что случилось, но я просто упала на правую руку. И очень сильно ударилась ракеткой. Я действительно боялась, что сломала руку, потому что это было очень больно. Так что я рада, что смогла закончить этот матч. У меня есть лишний день, чтобы посмотреть, что происходит с рукой, и, возможно, сделать всё возможное для выздоровления. Да, посмотрим. Но я очень, очень надеюсь, что смогу сыграть в пятницу», — приводит слова Соболенко US Open.

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