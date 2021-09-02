Даниил Медведев прокомментировал высказывание Виктории Азаренко о вакцинации

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на высказывание белорусской теннисистки Виктории Азаренко об обязательной вакцинации для игроков. На пресс-конференции Азаренко сказала: «для меня немного странно, что болельщики должны быть привиты, а игроки — нет».

«Сложно ответить на этот вопрос. У каждого своё мнение. У меня нет ответа, если честно. Я понимаю, почему они решили так поступить с болельщиками. Пока что к игрокам это не применяется. Мы, как игроки, просто следуем указаниям и правилам. Это всё, что мы можем сделать. Если для нас будут те же правила, посмотрим, что нужно будет делать.

Решение будут принимать не игроки, у нас есть руководящие органы. Иногда мы можем быть ими недовольны, иногда — наоборот. Но решение остаётся за ними, не за теннисистами. Мы просто выполняем работу на корте», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.