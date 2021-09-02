Виктория Азаренко объяснила, почему не пускает сына смотреть свои игры на стадионе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко на пресс-конференции US Open рассказала, что не разрешает 4-летнему сыну Лео смотреть свои матчи на стадионе.

«У него всё хорошо, он смотрит много матчей. Он просился на мой сегодняшний матч, но пришлось пока сказать нет, потому что всё моё внимание будет на Лео, а не на игре.

Он смотрел нашу пару в Берлине и до сих пор не очень разбирается в счёте. Поэтому он просто говорит: «Вперёд, мамочка». А потом показывает пальцем вверх: «Молодец, мамочка».

Я очень внимательный родитель, поэтому всегда, когда он рядом, он в центре моего внимания. Так что я в этот момент не буду следить за мячом», — поделилась Азаренко.

В третьем круге Открытого чемпионата США Виктория Азаренко сыграет с испанской теннисисткой Габринье Мугурусой.