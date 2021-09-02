Эшли Барти: главное для победы — следовать своим инстинктам

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти поделилась секретами подготовки к соревнованиям.



«Мы тренируем множество базовых рисунков игры, которые всегда были у меня в голове. Можно сказать, что мы усиливаем мой инстинкт, чтобы в играх всё происходило автоматически. Думаю, что главное — следовать своим инстинктам, первой идее, которая приходит мне в голову, потому что, если я начну сомневаться в том, что делать, ничего хорошего не получится. Красота тенниса в том, что нет двух одинаковых соперников, вы должны постоянно приспосабливаться к тому, как играет ваш противник, а не просто следовать своим собственным шаблонам.



Нет необходимости слишком усложнять жизнь, я всегда думала, что главное — правильно выполнить удар. Сложность на турнирах «Большого шлема» очень высокая, потому что вы должны оставаться сосредоточенными в течение двух недель, а это очень долгий срок. Я просто хочу продолжать работать, чтобы иметь шанс на победу», — приводит слова Барти Тennis World USA.

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