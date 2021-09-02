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Кудерметова вышла во второй круг US Open в паре с Маттек-Сэндс

Кудерметова вышла во второй круг US Open в паре с Маттек-Сэндс
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сэндс вышли во второй круг Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче первого круга Кудерметова и Маттек-Сэндс, посеянные под шестым номером, нанесли поражение белоруске Александре Саснович и Галине Воскобоевой из Казахстана со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Кудерметова и Маттек-Сэндс подали один эйс, избежали двойных ошибок и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. Саснович и Воскобоева один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Кудерметова и Маттек-Сэндс сыграют с победительницами матча между француженками Ализе Корне и Фионой Ферро и интернациональной парой Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и Хэрриет Дарт из Великобритании.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
02 сентября 2021, четверг. 19:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
В. Кудерметова Б. Маттек-Сэндс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
Галина Воскобоева
Казахстан
Галина Воскобоева
А. Саснович Г. Воскобоева
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