«Это разве не затяжка времени?» Томпсон — о туалетном перерыве Карацева

Австралийский теннисист Джордан Томпсон выразил недовольство продолжительностью туалетного перерыва россиянина Аслана Карацева после первого сета в матче второго круга Открытого чемпионата США.
Карацев проиграл сет 3:6 и покинул корт на девять минут. Во время затянувшейся паузы Томпсон побеседовал с арбитром.
Томпсон: Сколько прошло?
Арбитр: Пять минут. Они пошли в туалет на другом конце комплекса.
Томпсон: Но есть же рядом.
Арбитр: Там общественный.
Томпсон: Как надолго можно уходить?
Арбитр: В правилах время не прописано.
Томпсон: И не получит предупреждения за затяжку времени? Ему не стоит поспешить? Уйти на 10 минут? Это разве не затяжка времени? А если он уйдёт на 20 минут – тоже ничего не будет?
Арбитр: Таковы правила.
Вернувшись на корт, Карацев проиграл второй сет – 3:6. Матч продолжается. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карацев – Томпсон.
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