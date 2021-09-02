Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг US Open, проиграв лаки-лузеру из Бельгии

Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг US Open, проиграв лаки-лузеру из Бельгии
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Самсонова потерпела поражение от представительницы Бельгии Гретье Миннен, выступающей в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Самсонова трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Миннен подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала US Open Миннен сыграет с победительницей матча между американкой Лорен Дэвис и шестой ракеткой турнира — представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Отметим, что для 22-летней Самсоновой выход во второй круг — лучшее достижение на US Open.

US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 20:35 МСК
Гретье Миннен
104
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Людмила Самсонова
52
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021