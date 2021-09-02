Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг US Open, проиграв лаки-лузеру из Бельгии

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Самсонова потерпела поражение от представительницы Бельгии Гретье Миннен, выступающей в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Самсонова трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Миннен подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала US Open Миннен сыграет с победительницей матча между американкой Лорен Дэвис и шестой ракеткой турнира — представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
Отметим, что для 22-летней Самсоновой выход во второй круг — лучшее достижение на US Open.
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