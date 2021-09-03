Калинская и Путинцева не сумели взять ни одного гейма у первой пары US Open

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не сумели взять ни одного гейма в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде. Калинская и Путинцева уступили первым сеяным – представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийке Элисе Мертенс — со счётом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 43 минуты.
Калинская и Путинцева не подали ни одного эйса, четыре раза ошиблись на подаче и не получили ни одного шанса взять подачу соперниц. Се Шувэй и Мертенс ни разу не подали навылет, трижды ошиблись на подаче и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов.
Следующими соперницами Се Шувэй и Мертенс станут победительницы матча между парами Екатерина Александрова/Оксана Калашникова и Аманда Анисимова/Анастасия Потапова.
- 3 сентября 2021
-
00:27
- 2 сентября 2021
-
22:38
-
22:22
-
21:50
-
21:07
-
20:32
-
16:52
-
16:29
-
16:03
-
16:00
-
14:59
-
13:56
-
13:20
-
11:05
-
11:03
-
10:51
-
10:50
-
10:30
-
10:12
-
09:57
-
09:55
-
09:41
-
09:27
-
08:18
-
08:11
-
07:01
-
03:42
-
03:29
-
00:51
-
00:34
- 1 сентября 2021
-
23:44
-
23:37
-
22:41
-
22:33
-
22:08