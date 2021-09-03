Калинская и Путинцева не сумели взять ни одного гейма у первой пары US Open

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не сумели взять ни одного гейма в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде. Калинская и Путинцева уступили первым сеяным – представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийке Элисе Мертенс — со счётом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 43 минуты.

Калинская и Путинцева не подали ни одного эйса, четыре раза ошиблись на подаче и не получили ни одного шанса взять подачу соперниц. Се Шувэй и Мертенс ни разу не подали навылет, трижды ошиблись на подаче и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов.

Следующими соперницами Се Шувэй и Мертенс станут победительницы матча между парами Екатерина Александрова/Оксана Калашникова и Аманда Анисимова/Анастасия Потапова.