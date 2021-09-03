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Калинская и Путинцева не сумели взять ни одного гейма у первой пары US Open

Калинская и Путинцева не сумели взять ни одного гейма у первой пары US Open
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Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не сумели взять ни одного гейма в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде. Калинская и Путинцева уступили первым сеяным – представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийке Элисе Мертенс — со счётом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 43 минуты.

Калинская и Путинцева не подали ни одного эйса, четыре раза ошиблись на подаче и не получили ни одного шанса взять подачу соперниц. Се Шувэй и Мертенс ни разу не подали навылет, трижды ошиблись на подаче и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов.

Следующими соперницами Се Шувэй и Мертенс станут победительницы матча между парами Екатерина Александрова/Оксана Калашникова и Аманда Анисимова/Анастасия Потапова.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
02 сентября 2021, четверг. 23:15 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
А. Калинская Ю. Путинцева
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