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Касаткина и Контавейт с победы стартовали на US Open в парном разряде

Касаткина и Контавейт с победы стартовали на US Open в парном разряде
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с представительницей Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга российско-эстонский дуэт обыграл американскую пару Энн Ли – Элисон Риске со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Касаткина и Контавейт сделали 1 подачу навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 7 брейк-пойнта. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Касаткина и Контавейт сыграют с хорватско-словенским дуэтом Дария Юрак – Андрея Клепач. Матч состоится 4 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 1 по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
03 сентября 2021, пятница. 01:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Энн Ли
США
Энн Ли
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Ли Э. Риске
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