US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, на Открытом чемпионате США пройдут матчи третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание игр с участием россиян.

US Open. 3 сентября. Расписание матчей с участием россиян

20:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 2) — Пабло Андухар (Испания).

20:00. Камилла Рахимова (Россия, LL) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).

21:30. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Элина Свитолина (Украина, 5).

03:30. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США).

Второй круг. Результаты матчей 2 сентября с участием россиян

Варвара Грачёва (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 24) — 6:4, 6:4.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:2, 5:7, 6:2.

Гретье Миннен (Бельгия, LL) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:4.

Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.