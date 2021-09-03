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US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 3 сентября

US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 3 сентября
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Сегодня, 3 сентября, на Открытом чемпионате США пройдут матчи третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание игр с участием россиян.

US Open. 3 сентября. Расписание матчей с участием россиян
20:00 мск. Даниил Медведев (Россия, 2) — Пабло Андухар (Испания).
20:00. Камилла Рахимова (Россия, LL) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).
21:30. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Элина Свитолина (Украина, 5).
03:30. Андрей Рублёв (Россия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США).

Второй круг. Результаты матчей 2 сентября с участием россиян
Варвара Грачёва (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 24) — 6:4, 6:4.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:2, 5:7, 6:2.
Гретье Миннен (Бельгия, LL) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:4.
Аслан Карацев (Россия, 21) — Джордан Томпсон (Австралия) — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.

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