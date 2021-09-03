Аслан Карацев рассказал, как ему удалось отыграться с 0-2 по сетам во втором круге US Open

Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде он одолел австралийца Джордана Томпсона со счётом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1. В ходе встречи россиян отыгрался с 0-2 по сетам. Ему также удалось отыграть два матчбола.

«Это очень важная победа в психологическом плане, она означает, что я становлюсь сильнее. Это важно для моей уверенности в себе, особенно в свете последних поражений на турнирах „Большого шлема“ и соревнованиях в США.

Отыграться мне помог опыт победы над Оже-Альяссимом на Australian Open. Ситуация была такой же, но тогда я играл немного лучше. Здесь же мне было нелегко в психологическом плане в первом и втором сетах. Во второй партии я уступал 1:4, потом счёт стал 3:4, но я всё равно проиграл сет. Потом я понял, как нужно играть, нашёл ключ к победе, это и стало решающим», — приводит слова Карацева официальный сайт тура.

За выход в четвёртый круг Аслан поспорит с американцем Дженсоном Бруксби, получившим уайлд-кард от организаторов.