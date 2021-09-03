Впервые ни одна теннисистка из топ-20 посева не проиграла в первых двух кругах ТБШ

Впервые в истории Открытого чемпионата США все теннисистки из топ-20 посева выиграли свои матчи в первом и втором круге турнира.

Отметим, 6-я сеяная Софья Кенин и 13-я сеяная Дженнифер Брэди в третий круг не прошли, но американские теннисистки снялись до начала соревнований, так и не проиграв свои матчи.

Турниры «Большого Шлема» перешли на систему с 32-мя сеяными в середине 2001 года. До этого в посев попадали 16 человек.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.