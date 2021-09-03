Аслан Карацев ответил на вопрос о возможном попадании на Итоговый чемпионат ATP

Российский теннисист Аслан Карацев оценил возможность своего дебютного попадания на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. В чемпионской гонке ATP Аслан занимает 11-ю строчку.
«Посмотрим, что у меня получится. Мне нельзя сбавлять обороты, нужно каждый день выкладываться по полной. Впереди лёгких матчей не будет», — приводит слова Карацева официальный сайт тура.
Во втором круге Открытого чемпионата США Карацев одолел австралийца Джордана Томпсона со счётом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1. Следующим соперником россиянина будет американец Дженсон Бруксби.
В 2020 году победителем Итогового чемпионата ATP стал россиянин Даниил Медведев. Первый игроком, квалифицировавшимся на ATP Finals-2021 стал серб Новак Джокович.
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