Райлли Опелка: если бы я был ниже, возможно, играл бы, как Рублёв
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Американский теннисист Райлли Опелка рассказал, как его рост в 211 сантиметров влияет на игру.
«Я хорошо подаю, но другие аспекты игры даются сложнее. Низкие мячи. Базовые вещи. Но я научился с этим жить. Я ведь не знаю, как бы я играл с более низким ростом. Может быть, я бы играл хуже, если бы был ниже. Не хочу жаловаться. А, может, играл бы лучше. Я не знаю. Может, играл бы, как Рублёв. Скорее всего, нет. Я другой жизни не знаю, я научился жить с этим и не думаю, что что-то изменится», — приводит слова Опелки официальный сайт турнира US Open.
Опелка вышел в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв Лоренцо Музетти из Италии со счётом 7:6 (7:1), 7:5, 6:4. За выход в четвёртый круг Райлли поборется с Николозом Басилашвили из Грузии.
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