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«Извините, туфли не поместились». Шарапова показала фото с Венецианского кинофестиваля

«Извините, туфли не поместились». Шарапова показала фото с Венецианского кинофестиваля
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с Венецианского кинофестиваля.

«Венецианский кинофестиваль. Показ фильма Паоло Соррентино «Рука бога». Извините, туфли не поместились», — написала Шарапова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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