«Ты такая высокая!» Обладательница «Золотого глобуса» — о фото Шараповой с кинофестиваля

Обладательница «Золотого глобуса», известная американская актриса и продюсер Джессика Честейн отреагировала на фото пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой с Венецианского кинофестиваля. На снимке, который опубликовала теннисистка, не поместились её туфли.
«Ты такая высокая! И это потрясающе», — написала Честейн в комментарии.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. Бывшая первая ракетка мира объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
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