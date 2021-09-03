Эшли Барти: не знаю, как Свёнтек удаётся сохранять интерес к длинным книгам

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала о дружбе с польской теннисисткой Игой Свёнтек.
«Мы тренировались с Игой в воскресенье или понедельник. Мы с ней хорошие друзья. Я люблю её команду. Мы действительно хорошо ладим, и у нас довольно непринужденные отношения, это здорово. Когда мы тренируемся, мы делаем это усердно и мощно. Затем, когда мы покидаем корт, всё идёт довольно спокойно, и мы ладим, у нас схожие интересы, и это круто. Она та, с кем мне нравится тренироваться, мне нравится быть рядом с ней и её командой.
Я видела, как она читала „Унесённых ветром“ на прошлой неделе и спросила её об этом. Я сама люблю чтение, и мы болтали о том, какие книги мы читали. Я думаю, в её книге было 1900 страниц. Я сказал ей, что на прошлой неделе я читала книгу на 980 с лишним страниц, и для меня этого было достаточно. Я не знаю, как ей удаётся сохранять интерес к длинным произведениям. Я предпочитаю лёгкие короткие романы, от которых не устают руки. Они отвлекают от повседневной жизни», — приводит слова Барти US Оpen.
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