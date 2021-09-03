Карацев — о затяжном перерыве в матче с Томпсоном: до туалета только идти минут семь

Российский теннисист Аслан Карацев высказался о своём затянувшемся туалетном перерыве в матче с австралийцем Джорданом Томпсоном. Россиянин взял девятиминутную паузу после первого сета, а после четвертого такой же ход совершил австралиец.

«Я не замечал, долго меня не было или нет, потому что, на самом деле, было очень далеко идти. Минут 7 только шагать. Но я не специально тянул время. Я зашел, вышел и все», – цитирует Карацева Eurosport.

Ранее, соперник российского теннисиста Томпсон выразил недовольство продолжительностью туалетного перерыва Карацева.

Напомним, Карацев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде он одолел австралийца Джордана Томпсона со счётом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1. В ходе встречи россиян отыгрался с 0-2 по сетам. Ему также удалось отыграть два матчбола.