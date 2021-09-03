Грачёва и Дияс вышли во второй круг US Open в парном разряде

Российская теннисистка Варвара Грачёва и представительница Казахстана Зарина Дияс вышли во второй круг Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче первого раунда Грачёва и Дияс нанесли поражение японке Мисаки Дои и немке Анне-Лене Фридзам со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Грачёва и Дияс дважды подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали шесть из 13 брейк-пойнтов. Дои и Фридзам подали четыре эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open в парном разряде Грачёва и Дияс сыграют с 15-ми сеяными — чешской парой Мари Боузкова/ Люция Градецка.

Напомним, ранее Грачёва вышла в третий круг US Open в одиночном разряде и сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.