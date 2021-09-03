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Грачёва и Дияс вышли во второй круг US Open в парном разряде

Грачёва и Дияс вышли во второй круг US Open в парном разряде
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Российская теннисистка Варвара Грачёва и представительница Казахстана Зарина Дияс вышли во второй круг Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче первого раунда Грачёва и Дияс нанесли поражение японке Мисаки Дои и немке Анне-Лене Фридзам со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Грачёва и Дияс дважды подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали шесть из 13 брейк-пойнтов. Дои и Фридзам подали четыре эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open в парном разряде Грачёва и Дияс сыграют с 15-ми сеяными — чешской парой Мари Боузкова/ Люция Градецка.

Напомним, ранее Грачёва вышла в третий круг US Open в одиночном разряде и сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
03 сентября 2021, пятница. 18:10 МСК
Зарина Дияс
Казахстан
Зарина Дияс
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
З. Дияс В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 5 		6 2
         
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
Анна-Лена Фридзам
Германия
Анна-Лена Фридзам
М. Дои А. Фридзам
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