Карацев и Недовесов не сумели выйти во второй круг US Open в парном разряде

Российский теннисист Аслан Карацев и представитель Казахстана Александр Недовесов не смогли выйти во второй раунд Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В матче первого круга соревнований Карацев и Недовесов уступили 10-м сеяным Весли Колхофу и Жан-Жюльену Роже из Нидерландов со счётом 6:7 (13:15), 1:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Карацев и Недовесов пять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не использовали ни одну из пяти возможностей взять подачу соперников. Колхоф и Роже подали три эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали три из восьми брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Колхоф и Роже сыграют с обладателями уайлд-кард — американской парой Роберт Галлоуэй и Алекс Лоусон.