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Карацев и Недовесов не сумели выйти во второй круг US Open в парном разряде

Карацев и Недовесов не сумели выйти во второй круг US Open в парном разряде
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Российский теннисист Аслан Карацев и представитель Казахстана Александр Недовесов не смогли выйти во второй раунд Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В матче первого круга соревнований Карацев и Недовесов уступили 10-м сеяным Весли Колхофу и Жан-Жюльену Роже из Нидерландов со счётом 6:7 (13:15), 1:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Карацев и Недовесов пять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и не использовали ни одну из пяти возможностей взять подачу соперников. Колхоф и Роже подали три эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали три из восьми брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Колхоф и Роже сыграют с обладателями уайлд-кард — американской парой Роберт Галлоуэй и Алекс Лоусон.

US Open — парный разряд (м). 1-й круг
03 сентября 2021, пятница. 20:10 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Александр Недовесов
Казахстан
Александр Недовесов
А. Карацев А. Недовесов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 13 		1  
7 15 		6  
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Жан-Жюльен Роже
Нидерланды
Жан-Жюльен Роже
В. Колхоф Ж. Роже
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