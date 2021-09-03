Кудерметова и Маттек-Сэндс вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сэндс вышли в третий круг Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче второго раунда соревнований шестые сеяные Кудерметова и Маттек-Сэндс нанесли поражение французскому дуэту Ализе Корне/Фиона Ферро со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась ровно один час.

Кудерметова и Маттек-Сэндс дважды подали навылет, избежали двойных ошибок на подаче и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов. Корне и Ферро подали один эйс, ни разу не ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперниц.

Кудерметова во второй раз в карьере вышла в третий круг US Open в парном разряде. В 2020 году Вероника добралась до полуфинала соревнований.