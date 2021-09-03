Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова и Маттек-Сэндс вышли в третий круг US Open в парном разряде

Кудерметова и Маттек-Сэндс вышли в третий круг US Open в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Бетани Маттек-Сэндс вышли в третий круг Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче второго раунда соревнований шестые сеяные Кудерметова и Маттек-Сэндс нанесли поражение французскому дуэту Ализе Корне/Фиона Ферро со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась ровно один час.

Кудерметова и Маттек-Сэндс дважды подали навылет, избежали двойных ошибок на подаче и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов. Корне и Ферро подали один эйс, ни разу не ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперниц.

Кудерметова во второй раз в карьере вышла в третий круг US Open в парном разряде. В 2020 году Вероника добралась до полуфинала соревнований.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
03 сентября 2021, пятница. 20:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
В. Кудерметова Б. Маттек-Сэндс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
А. Корне Ф. Ферро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021