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Мугуруса вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Азаренко

Мугуруса вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Азаренко
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований девятая сеяная Мугуруса нанесла поражение 18-й ракетке турнира Виктории Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Мугуруса семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. Азаренко подала четыре эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал US Open Мугуруса сыграет с восьмой сеяной чешкой Барборой Крейчиковой, которая в матче третьего круга нанесла поражение россиянке Камилле Рахимовой, выступавшей в основной сетке турнира в качестве лаки-лузера, со счётом 6:4, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 19:10 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Гарбинье Мугуруса
10
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 20:35 МСК
Барбора Крейчикова
9
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Камилла Рахимова
134
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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