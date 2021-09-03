Райлли Опелку оштрафовали на US Open на $ 10 тыс. за «несанкционированную сумку»

Американский теннисист Райлли Опелка был оштрафован на $ 10 тыс. за то, что Американская теннисная ассоциация (USTA) назвала «несанкционированной сумкой». Согласно правилам Открытого чемпионата США, логотипы на сумке, которую теннисисты могут взять с собой на корт, строго регламентированы — размер, расположение и принадлежность к различным спонсорам. У Опелки логотипы оказались слишком большими.
Фото сумки Опелки можно увидеть на его странице в «Твиттере».
22-й сеяный Опелка уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США, где встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Ранее Опелка обыграл южнокорейца Квон Сон У и итальянца Лоренцо Музетти.
US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 57,5 млн.
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