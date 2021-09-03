Касаткина не сумела выйти в 1/8 финала US Open, уступив Свитолиной
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 25-я сеяная Касаткина потерпела поражение от пятой ракетки турнира украинки Элины Свитолиной со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Касаткина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не использовала три возможности взять подачу соперницы. Свитолина подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга Элина Свитолина – Дарья Касаткин на US Open.
За выход в четвертьфинал US Open Свитолина сыграет с 12-й сеяной румынской теннисисткой Симоной Халеп.
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