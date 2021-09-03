Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина не сумела выйти в 1/8 финала US Open, уступив Свитолиной

Касаткина не сумела выйти в 1/8 финала US Open, уступив Свитолиной
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 25-я сеяная Касаткина потерпела поражение от пятой ракетки турнира украинки Элины Свитолиной со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Касаткина трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не использовала три возможности взять подачу соперницы. Свитолина подала четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга Элина Свитолина – Дарья Касаткин на US Open.

За выход в четвертьфинал US Open Свитолина сыграет с 12-й сеяной румынской теннисисткой Симоной Халеп.

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 22:05 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021