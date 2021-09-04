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Эванс одолел Попырина и станет соперником Медведева в 1/8 финала US Open

Эванс одолел Попырина и станет соперником Медведева в 1/8 финала US Open
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Британский теннисист Даниэль Эванс вышел в 1/8 финалу Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 24-й сеяный Эванс одержал волевую победу над Алексеем Попыриным из Австралии со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты.

Эванс шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Попырин подал 18 эйсов, 13 раз ошибся на подаче и взял пять подач соперника.

За выход в четвертьфинал US Open Эванс сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Эванс впервые вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США, ранее он трижды завершал борьбу в третьем раунде.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 57,5 млн.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 20:05 МСК
Алексей Попырин
73
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 4 6 1
4 		3 6 6 7 7
             
Даниэль Эванс
27
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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