Эванс одолел Попырина и станет соперником Медведева в 1/8 финала US Open

Британский теннисист Даниэль Эванс вышел в 1/8 финалу Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 24-й сеяный Эванс одержал волевую победу над Алексеем Попыриным из Австралии со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты.
Эванс шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. Попырин подал 18 эйсов, 13 раз ошибся на подаче и взял пять подач соперника.
За выход в четвертьфинал US Open Эванс сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Эванс впервые вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США, ранее он трижды завершал борьбу в третьем раунде.
US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 57,5 млн.
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