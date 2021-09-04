Циципас сенсационно вылетел в 3-м круге US Open от 18-летнего испанского теннисиста

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 3-го круга престижного теннисного турнира US Open 2021, в котором сошлись 18-летний представитель Испании Карлос Алкарас Гарфия (55-й номер рейтинга) и 23-летний грек Стефанос Циципас (3-й номер рейтинга).
Встреча завершилась сенсационной победой испанца в пяти сетах – 6:4, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6. Продолжительность игры составила 4 часа и 7 минут.
На счету Циципаса в этом матче 15 подач навылет, пять двойных ошибок и восемь из 17 (47%) реализованных брейк-пойнтов, в то время как у его оппонента – два эйса, две двойные ошибки и шесть из 13 (46%) успешных брейк-пойнтов.
В 4-м круге US Open Карлосу Алкарас Гарфии будет противостоять 32-летний немецкий теннисист Петер Гоёвчик (141-е место в рейтинге).
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