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Александрова и Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда US Open

Александрова и Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда US Open
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда престижного турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке (США).

Екатерина Александрова, выступавшая в паре с грузинской теннисисткой Оксаной Калашниковой, уступила в трёх сетах оппоненткам из Норвегии и Франции Улрикке Эйкери и Элисэнь Лёшимия – 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута.

В свою очередь, Людмила Самсонова выступала в паре с представительницей Люксембурга Мэндли Минеллой. Они уступили паре Петра Мартич (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) – 6:7, 6:1, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту.

Напомним, в одиночном разряде Александрова и Самсонова выбыли во втором круге, уступив лаки-лузерам Камилле Рахмановой (Россия) и Гретье Миннен (Бельгия).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
03 сентября 2021, пятница. 23:55 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Е. Александрова О. Калашникова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Элисэнь Лёшемия
Франция
Элисэнь Лёшемия
У. Эйкери Э. Лёшемия
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
04 сентября 2021, суббота. 01:00 МСК
Мэнди Минелла
Люксембург
Мэнди Минелла
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
М. Минелла Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 4
7 7 		1 6
         
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
П. Мартич Ш. Роджерс
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