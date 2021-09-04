Александрова и Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда US Open

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда престижного турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке (США).
Екатерина Александрова, выступавшая в паре с грузинской теннисисткой Оксаной Калашниковой, уступила в трёх сетах оппоненткам из Норвегии и Франции Улрикке Эйкери и Элисэнь Лёшимия – 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута.
В свою очередь, Людмила Самсонова выступала в паре с представительницей Люксембурга Мэндли Минеллой. Они уступили паре Петра Мартич (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) – 6:7, 6:1, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту.
Напомним, в одиночном разряде Александрова и Самсонова выбыли во втором круге, уступив лаки-лузерам Камилле Рахмановой (Россия) и Гретье Миннен (Бельгия).
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
- 4 сентября 2021
-
03:10
-
02:03
-
00:31
- 3 сентября 2021
-
23:28
-
23:04
-
22:54
-
22:37
-
22:06
-
21:35
-
21:18
-
20:53
-
20:37
-
16:52
-
16:00
-
15:52
-
15:04
-
14:56
-
14:43
-
14:34
-
14:20
-
12:54
-
12:46
-
12:04
-
11:44
-
10:47
-
10:37
-
10:03
-
09:58
-
09:56
-
09:40
-
08:50
-
08:12
-
08:01
-
03:59
-
02:58