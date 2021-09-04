Александрова и Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда US Open

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова не смогли пробиться во второй круг парного разряда престижного турнира US Open, проходящего в Нью-Йорке (США).

Екатерина Александрова, выступавшая в паре с грузинской теннисисткой Оксаной Калашниковой, уступила в трёх сетах оппоненткам из Норвегии и Франции Улрикке Эйкери и Элисэнь Лёшимия – 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минута.

В свою очередь, Людмила Самсонова выступала в паре с представительницей Люксембурга Мэндли Минеллой. Они уступили паре Петра Мартич (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) – 6:7, 6:1, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту.

Напомним, в одиночном разряде Александрова и Самсонова выбыли во втором круге, уступив лаки-лузерам Камилле Рахмановой (Россия) и Гретье Миннен (Бельгия).