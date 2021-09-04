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Элисе Мертенс уверенно обыграла Онс Жабер в 3-м круге турнира US Open

Элисе Мертенс уверенно обыграла Онс Жабер в 3-м круге турнира US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч 3-го круга престижного теннисного турнира US Open 2021, в котором сошлись представительница Бельгии Элисе Мертенс, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, и Онс Жабер из Туниса, располагающуюся на 21-й строчке рейтинга.

Встреча завершилась уверенной победой Мертенс в двух сетах – 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час и 29 минут.

В 1/8 финала Мертенс будет противостоять победительница пары Даниэль Коллинз (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Напомним, турнир US Open проходит в Нью-Йорке (США) с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн. Прошлой победительницей является представительница Японии Наоми Осака.

US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 02:40 МСК
Элисе Мертенс
16
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Онс Жабер
21
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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