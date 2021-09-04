Элисе Мертенс уверенно обыграла Онс Жабер в 3-м круге турнира US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч 3-го круга престижного теннисного турнира US Open 2021, в котором сошлись представительница Бельгии Элисе Мертенс, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, и Онс Жабер из Туниса, располагающуюся на 21-й строчке рейтинга.
Встреча завершилась уверенной победой Мертенс в двух сетах – 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час и 29 минут.
В 1/8 финала Мертенс будет противостоять победительница пары Даниэль Коллинз (США) – Арина Соболенко (Беларусь).
Напомним, турнир US Open проходит в Нью-Йорке (США) с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 57,5 млн. Прошлой победительницей является представительница Японии Наоми Осака.
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