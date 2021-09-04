Соболенко обыграла Коллинз в третьем круге US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Белорусская спортсменка сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из девяти. В 1/8 финала Соболенко встретится с представительницей Бельгии Элизе Мертенс, обыгравшей в третьем круге Онс Жабер из Туниса со счётом 6:3, 7:5.
Ранее на турнире японская теннисистка Наоми Осака прекратила своё выступление в третьем круге. Соперницей японки была представительница Канады Лейла Фернандес, которая является 73-й ракеткой мира. Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.
Следующей соперницей канадки станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая ранее обыграла американку Слоан Стивенс.
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