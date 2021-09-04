Андрей Рублёв проиграл Фрэнсису Тиафо и завершил выступление на US Open — 2021

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионата США – 2021.
В третьем круге US Open Рублёв (5) в пятисетовом поединке уступил представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 48 минут. Рублёв 25 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и успешно использовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Тиафо 23 эйса, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не принял участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграли 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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