US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 4 сентября

На Открытом чемпионате США – 2021 были сыграны восемь матчей третьего круга в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. Третий круг. 4 сентября

Генри Лааксонен (Швейцария) – Петер Гоёвчик (Германия) – 6:3, 3:6, 1:6, 4:6.

Алексей Попырин (Австралия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – 6:4, 6:3, 3:6, 4:6, 6:7 (1:7).

Пабло Андухар (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 0:6, 4:6, 3:6.

Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5).

Алекс Молчан (Словакия) – Диего Шварцман (Аргентина, 11) – 4:6, 3:6, 3:6.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Факундо Багнис (Аргентина) – 3:6, 6:0, 6:2, 6:2.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 3:6.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6.

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