Тиафо высказался о победе над Рублёвым. Американец заявлял US Open, что «сделает» Андрея

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч завершился в пяти сетах со счётом 3:6, 6:4, 7:6, 4:6, 6:1.

«Ребят, я из-за вас сегодня победил. Было очень сложно, Андрей заставлял меня много бороться за подачу. Но вы всегда были рядом. Я даже не знаю, сколько сейчас времени, уже слишком поздно.

Я очень люблю подобные матчи. Ради них мы работаем, ради них мы впахиваем, чтобы играть с лучшими в мире. Я хочу побеждать таких ребят. И сегодня я вышел с мыслью: «Я его обыграю». Я вырос с этими парнями, поэтому никого из них не боюсь.

Я проиграл много игр в пяти сетах, в этом плане у меня не очень хорошая статистика. Но трибуны меня завели. Я не мог не выложиться ради них.

Теперь я встречусь с Феликом Оже-Альяссимом. Я вообще не переживаю. Феликс тоже мой отличный друг. Но я хочу его сделать», — сказал Тиафо в эфире Eurosport.

Перед игрой с Рублёвым Фрэнсис Тиафо заявлял, что очень хочет сыграть с российским теннисистом, и готов «сделать» его.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не принял участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграли 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.