US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей на 4 сентября

На Открытом чемпионате США – 2021 были сыграны 12 матчей в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Женщины. Второй и третий круг. 4 сентября

Шелби Роджерс (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:2.

Лорен Дэвис (США) – Бьянка Андрееску (Канада, 6) – 4:6, 4:6.

Айла Томлянович (Австралия) – Петра Мартич (Хорватия, 30) – 7:6 (8:6), 6:4.

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Аманда Анисимова (США) – 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).

Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Симона Халеп (Румыния, 12) – 6:7 (11:13), 6:4, 3:6.

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – 4:6, 6:3, 2:6.

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Камилла Рахимова (Россия) – 6:4, 6:2.

Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25) – 6:4, 6:2.

Анжелика Кербер (Германия, 16) – Слоан Стивенс (США) – 5:7, 6:2, 6:3.

Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Онс Жабер (Тунис, 20) – 6:3, 7:5.

Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония, 3) – 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Даниэль Коллинз (США, 26) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 3:6, 3:6.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».