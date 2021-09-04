Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей на 4 сентября

US Open – 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей на 4 сентября
Комментарии

На Открытом чемпионате США – 2021 были сыграны 12 матчей в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Женщины. Второй и третий круг. 4 сентября

Шелби Роджерс (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:2.
Лорен Дэвис (США) – Бьянка Андрееску (Канада, 6) – 4:6, 4:6.
Айла Томлянович (Австралия) – Петра Мартич (Хорватия, 30) – 7:6 (8:6), 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Аманда Анисимова (США) – 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).
Елена Рыбакина (Казахстан, 19) – Симона Халеп (Румыния, 12) – 6:7 (11:13), 6:4, 3:6.
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – 4:6, 6:3, 2:6.
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Камилла Рахимова (Россия) – 6:4, 6:2.
Элина Свитолина (Украина, 5) – Дарья Касаткина (Россия, 25) – 6:4, 6:2.
Анжелика Кербер (Германия, 16) – Слоан Стивенс (США) – 5:7, 6:2, 6:3.
Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – Онс Жабер (Тунис, 20) – 6:3, 7:5.
Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония, 3) – 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.
Даниэль Коллинз (США, 26) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 3:6, 3:6.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Новость по теме
US Open – 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 4 сентября
Новость по теме
Наоми Осака поставила карьеру на паузу после вылета с US Open — 2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021