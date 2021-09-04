Циципас прокомментировал поражение от 18-летнего испанца в третьем круге US Open

Третья ракетка мира, грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от 18-летнего испанца Карлоса Алькараса Гарфии в третьем круге Открытого чемпионата США.
«Это один из матчей, когда тебе кажется, что всё под контролем, но игра просто идёт не по плану. Это горько, особенно после хорошего четвёртого сета в моём исполнении. Пятый сет Карлос сыграл просто невероятно, совсем не так, как предыдущий. Честно говоря, я не видел лучшего пятого сета, чем у моего соперника, за всю свою карьеру.
Он отличный игрок, хотя сегодня был мой матч, я должен был побеждать. Если бы я выиграл третий сет, не знаю, сыграл бы он так же психологически сильно. В четвёртом сете я просто летал по корту, но в конце случилось то, что случилось.
Алькарас может быть претендентом на титулы «Большого шлема». Он справлялся со всеми моими подачами. Не знаю, насколько сильно я должен был бить. Может быть, ему помог физиотерапевт или кто-то ещё, но в пятом сете мой соперник был совершенно другим», — сказал Циципас на пресс-конференции US Open.
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