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Циципас прокомментировал поражение от 18-летнего испанца в третьем круге US Open

Циципас прокомментировал поражение от 18-летнего испанца в третьем круге US Open
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Третья ракетка мира, грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от 18-летнего испанца Карлоса Алькараса Гарфии в третьем круге Открытого чемпионата США.

«Это один из матчей, когда тебе кажется, что всё под контролем, но игра просто идёт не по плану. Это горько, особенно после хорошего четвёртого сета в моём исполнении. Пятый сет Карлос сыграл просто невероятно, совсем не так, как предыдущий. Честно говоря, я не видел лучшего пятого сета, чем у моего соперника, за всю свою карьеру.

Он отличный игрок, хотя сегодня был мой матч, я должен был побеждать. Если бы я выиграл третий сет, не знаю, сыграл бы он так же психологически сильно. В четвёртом сете я просто летал по корту, но в конце случилось то, что случилось.

Алькарас может быть претендентом на титулы «Большого шлема». Он справлялся со всеми моими подачами. Не знаю, насколько сильно я должен был бить. Может быть, ему помог физиотерапевт или кто-то ещё, но в пятом сете мой соперник был совершенно другим», — сказал Циципас на пресс-конференции US Open.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 21:50 МСК
Карлос Алкарас Гарфия
55
Испания
Карлос Алкарас Гарфия
К. Алкарас Гарфия
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 7 7 0 7 7
3 		6 6 2 6 6 5
             
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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