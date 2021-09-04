Циципас объяснил, при каком условии время его туалетных перерывов может сократиться

Третья ракетка мира, грек Стефанос Циципас вновь прокомментировал обвинения игроков и болельщиков в свой адрес. Ранее соперники теннисиста были недовольны его затяжными туалетными перерывами.

«Я не претендую на то, чтобы все вокруг любили меня. Каждый сам выбирает своего любимого игрока. Я игнорировал все обвинения со стороны зрителей и фанатов, так как люди не знают, что происходит за кадром. Они не в теме. Все обвинения в мой адрес были ложными, а в Цинциннати я вообще услышал самую нелепую вещь в своей жизни.

Поддержка фанатов, конечно, важна, но я при любом раскладе должен выходить и побеждать. Так что это меня не волнует.

Я беру туалетный перерыв так же, как это может сделать любой другой теннисист. Да, они у меня немного дольше, чем у всех остальных, но если бы было правило, говорящее об ограничении времени, может быть, я бы старался успеть сделать всё быстрее. Пока что время перерыва не регламентируется.

Во время паузы я просто меняю мокрую одежду на сухую, потому что это очень важно. Вы знаете, игроки, которые тратят на перерывы очень много времени, мне тоже не нравятся. Кто-то вообще тратит по 35 секунд на подачи, я охлаждаюсь и не чувствую свою игру. Но я не жалуюсь, я принимаю это. Поэтому странно, что люди могут себе позволить обвинять меня в чём-либо», — сказал греческий теннисист на послематчевой пресс-конференции US Open.