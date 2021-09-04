Камельзон: Рублёв физически не вытянул концовку игры. Пятый сет был провальным

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал вылет Андрея Рублёва с Открытого чемпионата США и поделился впечатлениями от матчей Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.

«Трудно судить работу тренерского штаба. Рублёв физически не вытянул концовку игры. Андрей отлично умеет играть и считать. Но пятый сет был провальным. Рублёв — боец, непонятно, что случилось и почему так вышло.

Медведев прекрасно выиграл свой матч. От игры к игре он набирает хороший темп. Медведев точно хочет реабилитироваться за выступление в Токио.

Получил наслаждение от игры испанского вундеркинда против почти нашего Циципаса. Алькарас — возможно новая звезда! У него другая манера игры, отличная от Надаля, но у обоих читаются схожие нотки», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Новость по теме Даниил Медведев высказался о предстоящем сопернике на US Open — 2021