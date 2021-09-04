Эванс — о матче с Медведевым: не могу выходить на корт и не верить, что у меня есть шансы

Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал предстоящую игру четвёртого круга Открытого чемпионата США со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым.
«У меня будут возможности хорошенько напрячь его. По-моему, игра у меня в порядке.
Медведев отличный игрок, прекрасный боец, хорошо двигается. В этом году показывает невероятный теннис. Но я не могу выходить на корт и не верить, что у меня есть шансы. Если считать, что шансы есть, то ты лучше справишься с давлением.
Подача Медведева – его главное оружие, которое часто недооценивают. Движение – вторая сильная сторона. Он очень быстро берёт геймы, а потом начинает давить с приёма.
Но я не хочу долго расписывать, какой он классный. Его рейтинг и так об этом говорит», — сказал Эванс на послематчевой пресс-конференции US Open.
Встреча Даниэля Эванса и Даниила Медведева пройдёт 5 сентября в 18:00 по московскому времени.
- 4 сентября 2021
-
13:31
-
13:17
-
13:15
-
12:54
-
12:22
-
12:08
-
11:59
-
11:56
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
08:22
-
05:23
-
04:16
-
03:10
-
02:03
-
00:31
- 3 сентября 2021
-
23:28
-
23:04
-
22:54
-
22:37
-
22:06
-
21:35
-
21:18
-
20:53
-
20:37
-
16:52
-
16:00
-
15:52
-
15:04
-
14:56