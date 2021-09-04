Эванс — о матче с Медведевым: не могу выходить на корт и не верить, что у меня есть шансы

Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал предстоящую игру четвёртого круга Открытого чемпионата США со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым.

«У меня будут возможности хорошенько напрячь его. По-моему, игра у меня в порядке.

Медведев отличный игрок, прекрасный боец, хорошо двигается. В этом году показывает невероятный теннис. Но я не могу выходить на корт и не верить, что у меня есть шансы. Если считать, что шансы есть, то ты лучше справишься с давлением.

Подача Медведева – его главное оружие, которое часто недооценивают. Движение – вторая сильная сторона. Он очень быстро берёт геймы, а потом начинает давить с приёма.

Но я не хочу долго расписывать, какой он классный. Его рейтинг и так об этом говорит», — сказал Эванс на послематчевой пресс-конференции US Open.

Встреча Даниэля Эванса и Даниила Медведева пройдёт 5 сентября в 18:00 по московскому времени.