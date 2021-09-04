18-летний Алькарас — о победе над Циципасом: я думаю, что схож по стилю игры с Федерером

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия высказался о победе над греком Стефаносом Циципасом в третьем круге US Open (6:3, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6).
«Думаю, без болельщиков я бы не смог выиграть матч. В четвертом сете у меня был спад. Так что спасибо зрителям за то, что подталкивали меня в пятом сете. Это абсолютно невероятное чувство.
Я думаю, что похож на стилю игры на Роджера Федерера. Я старюсь всегда быть агрессивным, правда нужно ещё немного наработать хорошие подачи.
Победа на Стефаносом очень многое для меня значит. Это был лучший матч в моей карьере, даже не верится. Обыграть Циципаса – это исполнение мечты», — поделился Алькарас на пресс-конференции US Open.
В 4-м круге US Open Карлосу Алкарасу Гарфии будет противостоять 32-летний немецкий теннисист Петер Гоёвчик (141-е место в рейтинге).
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