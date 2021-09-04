Свитолина рассказала, каково играть на US Open вместе с мужем Монфисом

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала совместное выступление на US Open со своим мужем Гаэлем Монфисом.

«Сетку Гаэля я изучаю, наверное, лучше, чем свою. Сама я идут от матча к матчу. Конечно, смотрю сетку, так что примерно представляю, кто может попасться. Но вообще сосредотачиваюсь только на одном матче.

Гаэль сам всегда смотрит сетку на несколько кругов вперёд. Но я пытаюсь его убедить, что это плохой знак, что не надо забегать вперёд. Он очень профессиональный. Всегда максимально хорошо готовится к предстоящему матчу. Старается быть сосредоточенным, как и я.

Играть на одном турнире с мужем потрясающе. Кто-то скажет, что это будет отвлекать, но нас точно не отвлекает. Для нас обоих это источник мотивации, потому что мы оба любим соревноваться. Делаем всё возможное, чтобы пройти как можно дальше, обойти друг друга. Это мотивирует.

Если я сегодня выиграла, то он завтра будет настроен сделать всё, что в его силах, чтобы тоже победить. Это просто мотивация. Не хочется подводить вторую половинку.

Вообще очень здорово быть с человеком, который занимается тем же спортом на топ-уровне, понимает тебя, поддерживает и разделяет цели», — сказала Свитолина на пресс-конференции US Open.